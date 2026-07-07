Canoa, ad Auronzo di Cadore brillano le pagaie romane

ROMA - Oltre 500 canoisti provenienti da 16 nazioni hanno reso spettacolari le regate della 45ª edizione della Gara internazionale di Canoa Velocità e Paracanoa svoltesi lo scorso weekend sul lago di Santa Caterina ad Auronzo di Cadore. Accanto alle numerose società italiane e agli atleti dei gruppi sportivi militari, erano presenti circa 150 concorrenti in rappresentanza di diversi club esteri. Il programma prevedeva gare sia maschili che femminili sui 200, 500, 1.000 e 5.000 metri nell’arco di tre giorni, sia per barche singole (K1 e C1) sia per imbarcazioni multiple (K2, C2 e K4). Anche se non erano presenti alcuni atleti e atlete di primissimo piano convocate nei raduni delle squadre azzurre in vista delle competizioni internazionali, le regate e i risultati cronometrici sono stati comunque di elevato spessore tecnico. Ricordiamo soltanto che proprio la settimana scorsa si sono disputati i Campionati del Mondo Under 23 e Junior ad Halifax in Canada, dove l’Italia si è messa in evidenza in particolare con la giovane canoista siciliana Anastasia Insabella, medaglia d’argento in K1, tanto sui 500 che sui 1.000 metri. Sullo specchio d’acqua di Auronzo, tra i senior, si sono messi in luce Andrea Dal Bianco e Giacomo Rossi, rappresentanti del Centro Sportivo dei Carabinieri, vincitori sia in K1 che in K2. Nel K1 senior femminile è stata Sara Daldoss (Fiamme Azzurre) a tagliare per prima la linea del traguardo. Nella Canadese singola bella prova di Carlo Di Girolamo (Fiamme Gialle) e soprattutto di Angela Voltan (Padova Canoa) che ha praticamente trionfato su tutte le distanze. Nella gara regina del K4 sui 1.000 metri la vittoria è andata invece al K4 misto composto da Luca Bonanno, Damiano Chenet, Riccardo Baldan e Giulio Maria Zugna, davanti all’equipaggio ungherese e alla Canottieri Mestre. Sui 500 metri hanno prevalso gli atleti della rappresentativa polacca. La manifestazione internazionale prevedeva anche gare riservate alle categorie giovanili (under 16 e Junior) e alla paracanoa. Le atlete del Padova Canoa hanno fatto incetta di medaglie in particolare nella canadese Junior con Sofia Postolachi (campionessa europea 2026 nei C1 di canoa maratona) su entrambe le distanze (500 e 1.000 metri). In evidenza, per il K1, Gabriele Alberti (Canottieri Mestre) sui 500 metri e Riccardo Molinari (Polisportiva Verbano) sulla doppia distanza. Una delle sorprese della tre giorni canoistica tra le cime dolomitiche sono stati i giovani dell’agguerrito team del Roma Canoa Academy. I ragazzi del laghetto dell’Eur allenati da Claudio Ghelardini e Lucia Lissoni hanno dato prova delle loro qualità. In particolare negli Under 16 Leonardo Brandizzi (classe 2010) ha vinto sui 1.000 metri con un ottimo 3’49’’58 davanti a Victor Lambo della Polisportiva Verbano e a Giosué Mariani del Cus Pavia. Brandizzi si è poi ripetuto sui 500 metri con un bel 1’46’’68 davanti a Leonardo Garola del Canoa Candia (1’47’’78) e al belga Kobe Loomans (1’48’’87). L’atleta romano ha vinto la medaglia d’oro anche nel K2 misto insieme a Ruia Morgana prima sui 500 metri, superando rispettivamente gli equipaggi del Cus Pavia e del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, e poi sulla lunga distanza dei 5.000 metri. Per inciso, una nota di merito va anche al sodalizio di Trieste cha ha schierato sul lago di Santa Caterina una squadra giovanile altrettanto competitiva, come d’altronde le Fiamme Gialle di Sabaudia (ma questa non è una certo novità). Abbiamo incontrato Lucia Lissoni che insieme a Claudio Ghelardini porta avanti l’attività agonistica della canoa sul laghetto dell’Eur a Roma. «Nonostante i notevoli disagi di carattere logistico a cui dobbiamo ancora fare fronte per poter allenare al meglio i nostri ragazzi e ragazze, siamo riusciti a portare ad Auronzo una ventina di giovani atleti che hanno centrato 28 finali, conquistando sette medaglie d’oro e 5 argenti. Oltre all’under 16 Leonardo Brandizzi - precisa la dirigente del Roma Canoa Academy - vorrei ricordare il nostro atleta di punta nella categoria Junior Gabriele Terranova, che non ha potuto prendere parte alle gare insieme ai suoi compagni di club in quanto impegnato ai Campionati del Mondo svoltisi in contemporanea in Canada. Il nostro K2 Junior di Francesco Federici e Valerio Martini si è battuto fino all’ultimo metro superando sul filo di lana sui 1.000 metri l’equipaggio della Canottieri Padova e i loro compagni Flavio Patara e Giordano Pellicciardi». In questa gara hanno partecipato anche atleti stranieri come le due imbarcazioni tedesche del Sc Neubrandenburg, giunte alle spalle dell’imbarcazione romana. «Aggiungo - prosegue la Lissoni - che anche nel K4 Junior ci siamo fatti onore, conquistando l’argento sui 1.000 dietro alla Marina Mercantile Nazario Sauro». Ci piace concludere sottolineando ancora una volta l’incomparabile bellezza del lago di Santa Caterina incastonato tra le vette, con le sue acque fredde e cristalline, cornice ideale per una manifestazione sportiva non solo di canoa.