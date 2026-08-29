Mondiali di canoa velocità, Di Liberto regala l'oro all'Italia

ROMA - Finalmente sulle acque del bacino artificiale Malta a Poznan in Polonia sventola il tricolore sul pennone più alto del podio ai Campionati mondiali di velocità. Andrea Domenico Di Liberto, atleta in forze al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, domina la gara più veloce, quella sui 200 metri. 34''15 di pura adrenalina, il suo tempo è nettamente inferiore di quasi un secondo da chi gli arriva alle spalle (il serbo Marko Dragosavljevic (34''72): un'eternità. L'atleta palermitano bissa così la maglia iridata conquistata, sempre sui 200 metri, ai Mondiali di Copenaghen nel 2021 senza dimenticare l'argento ai Mondiali all'Idroscalo di Milano lo scorso agosto 2025. E dobbiamo anche aggiungere l'oro portato recentemente a casa da Montreal in una prova di Coppa del Mondo. «Lo scorso anno a Milano ci sono andato vicino - commenta a caldo Di Liberto - ma questa volta sono riuscito a piazzare un percorso di gara perfetto sin dai primi colpi di pagaia. Sono davvero soddisfatto di quanto fatto quest'anno -. Nella stessa giornata di regate, la giovane e promettente Olympia Della Giustina, atleta delle Fiamme Oro di Sabaudia, è arrivata al settimo posto nella finale A sui 500 metri nella Canadese singola (C1). Domani, domenica, occhi puntati su gli altri equipaggi azzurri che hanno ottenuto il pass per giocarsi le medaglie in finale: la stessa Olympia scenderà di nuovo in acqua per giocarsi le sue carte sempre in C1 sui 200 metri, disciplina olimpica.