Canoa, il Lazio vince il Meeting delle Regioni 2026

ROMA - Le giovani promesse della canoa olimpica italiana si sono date appuntamento sulle acque del lago di Caldonazzo in Trentino dove si sono svolte in questo weekend le regate tra le rappresentative regionali per il tradizionale "Meeting delle Regioni" giunto alla sua 19ª edizione. Ha vinto il trofeo riservato agli under 14 la squadra del Comitato FICK del Lazio con 736 punti, davanti al Friuli Venezia Giulia (728) e al Piemonte (612). Le gare (sulla distanza lunga dei 2.000 metri e di sprint sui 200 metri) erano riservate ai ragazzi e ragazze delle categorie Allievi B, Cadetti A e B. A seguire si sono svolte le gare della finale nazionale del “Canoagiovani”. E’ stata Sabrina Rossi, presidente del Comitato Regionale FiCK, a festeggiare sul podio la vittoria insieme ai giovani atleti del Lazio. La squadra regionale è stata selezionata e guidata dai tecnici del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle di Sabaudia Giulio Dressino, Alessandro Mastracci e Stefano Pacchiarini. «Questo trofeo rappresenta un premio per l’intero movimento canoistico laziale - ha commentato Sabrina Rossi, visibilmente emozionata con la coppa tra le mani -. Ricordo soltanto che il trofeo viene nel Lazio dopo 16 anni consecutivi di dominio del Friuli Venezia Giulia. Ringrazio gli atleti, i tecnici societari e i selezionatori per l’impegno profuso e la passione che hanno dimostrato. E ovviamente i tanti genitori che si dedicano quotidianamente a portare i loro figli ai circolo. Senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile. Questa manifestazione si distingue per lo spirito di amicizia, condivisione e soprattutto divertimento, d’altronde si tratta di giovani promesse. Il primo obiettivo è farli crescere in modo sereno e leale in modo giocoso». Le fa eco la “collega” Giuliana Pantanali, presidente del Comitato Regionale FICK Friuli Venezia Giulia: «E’ stata una bella sfida come sempre con il Lazio, anche nelle passate edizioni la classifica finale era sempre molto corta. Stavolta siamo arrivati dietro di otto punti, ha fatto la differenza qualche piazzamento in meno. Ma i miei ragazzi e ragazze si sono dimostrati all’altezza. Ricordo soltanto che nella nostra regione svolgono l’attività agonistica di canoa una mezza dozzina di club (nel Lazio sono circa una trentina n.d.r.). D’altronde dopo aver vinto per 16 anni di fila, si vede che l’edizione numero 17 non ci ha portato fortuna…L’anno prossimo - dice in tono scherzoso la dirigente Pantanali - riprenderemo quindi dal numero uno». L’appuntamento di Caldonazzo vedeva impegnate anche le singole società nella finale nazionale di “Canoagiovani”, regate riservate alle categorie Allievi e Cadetti. E il Friuli Venezia Giulia si è preso subito la rivincita. Infatti ha vinto il trofeo il Canoa San Giorgio (2.938 punti) davanti al Gruppo Nautico Fiamme Gialle sezione Canoa (2.573) e al Circolo Canoa Naxos (1.950 punti). Seguono il Circolo Canottieri Aniene, il Canoe Rovigo e il Cus Torino. Il circolo Canoa San Giorgio, sodalizio posto sulla riva orientale del fiume-canale Corno e guidato dal tecnico di lungo corso Paolo Scrazzolo, è arrivato in prima posizione anche nella classifica riservata alla Canadese, sempre seguito dalla Fiamme Gialle e dalla Canottieri Aniene. Nel kayak femminile il successo è andato invece agli atleti gialloverdi della Guardia di Finanza. Ci piace concludere sottolineando che, al di là dei risultati agonistici, l’appuntamento sul lago di Caldonazzo ha da sempre rappresentato un momento di festa e di crescita per tutto il movimento canoistico nazionale. Il presidente federale Antonio Rossi era molto contento e sembrava davvero a suo agio in mezzo a tutti questi provetti canoisti, forse ricordando quando anche lui in giovane età, ancora ai primi colpi di pagaia, sognava una vittoria in campo nazionale e magari una medaglia olimpica...