Canoa polo, l'Italia diventa Campione del Mondo

Gli azzurri battono in finale la Germania padrone di casa 
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di Fabio Donfrancesco
di Fabio Donfrancesco

3 min

Pubblicato il 20.09.2026, 21:40

ROMA - La canoa azzurra sale sul gradino più alto del podio a Duisburg in Germania ai Campionati del Mondo di canoa polo. La squadra italiana supera al termine di una partita sempre in bilico proprio la Germania padrone di casa per 4-3 al secondo supplementare. La Nazionale Senior maschile allenata da Luca Bellini trionfa nella rassegna iridata tornando così sul tetto del mondo a dieci anni esatti dall'ultima volta, quando nel 2016 aveva conquistato il titolo nelle acque di casa a Siracusa. Gli azzurri la sbloccano in avvio di seconda frazione con Lampò. Quasi immediato il pareggio teutonico con Beukenbusch, ma l'Italia scappa con altre due reti a firma Bertelloni e Ruggiero. È sempre Beukenbusch, però, a rimettere in equilibrio la partita con altre due reti, che portano la sfida dal 3-1 al 3-3 in poco più di un minuto. Si va così ai supplementari, ma la prima frazione aggiuntiva termina senza reti. Nel secondo extra-time, dopo diverse occasioni da entrambe le parti, a spuntarla sono gli azzurri grazie alla seconda rete di Lampò, che mette fine al match e riporta l'Italia sul tetto del mondo. «È una gioia incredibile - le prime parole del direttore tecnico Rodolfo Vastola dopo la vittoria -. Abbiamo vinto davanti a un pubblico foltissimo, anche se non tifava per noi. La partita è stata dura, ma abbiamo dimostrato grande carattere e voglia. Questa vittoria è il risultato di un progetto che ci ha portato a ringiovanire notevolmente la squadra, creando una formazione di prospettiva unita a elementi di grande esperienza che hanno dato un grosso contributo. Il nostro allenatore Luca Bellini è stato un grande condottiero, che ha saputo motivare i ragazzi nei momenti più difficili dando fiducia a tutti loro. Ringraziamo la Federazione e il Consiglio Federale per averci dato l'opportunità di raggiungere questo grande obiettivo. Questo risultato sarà un importante volano per la crescita del movimento».

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