Dragon boat, le acque del lago Albano si tingono di azzurro e rosa

ROMA - Il lago Albano ha ospitato lo scorso weekend i Campionati Italiani di dragon boat organizzati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. Hanno preso parte alle regate oltre duecento atleti tesserati in rappresentanza di nove società per un totale di 850 presenze gara, un numero che conferma la crescita della disciplina e l’interesse sempre più diffuso sul territorio nazionale. «La FICK sta lavorando da tempo per strutturare meglio la gestione delle competizioni - spiega il consigliere federale Maurizio Carollo, referente del settore Dragon Boat -. Questo in ottica di avvicinarsi agli standard internazionali e per aumentare la visibilità del Dragon Boat in Italia. Il grande entusiasmo di questo weekend è la migliore conferma che stiamo andando nella direzione giusta. A breve la Nazionale sarà in Cina per la Coppa del Mondo e i Mondiali, due appuntamenti importanti che abbiamo contribuito a costruire». Gli fa eco il tecnico federale Paolo Maisano, che insieme a Marco Travascio si dedica alla crescita del settore dell’imbarcazione dalla testa di drago: «Abbiamo preparato con cura e attenzione la composizione della nazionale azzurra che sarà impegnata tra pochi giorni in Cina, prima a Yanling per la prova di Coppa del Mondo (24-27 settembre) e a seguire ai Campionati Mondiali ICF (30 settembre-3 ottobre). Le società canoistiche affiliate alla FICK si sono dimostrate molto disponibili a prendere parte alle selezioni che abbiamo svolto in estate su diversi specchi d’acqua». Ci piace chiudere questa pagina sul dragon boat sottolineando che sul lago Albano, dove hanno brillato soprattutto l’AISA Sport, il The Core Sabaudia, l’Albalonga, il Dragolago e l’Albadrago, sono scese in acqua tre imbarcazioni con equipaggi composti in gran parte da donne in rosa operate al seno (Pink-butterfly, Mincio e Navicelli) a dimostrazione come lo sport aggreghi e aiuti ad affrontare ogni ostacolo nell’arco della vita.