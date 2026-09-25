Canoa polo, pagaie d'oro non per caso

ROMA - Non si può definirla la “partita del secolo” come quell’Italia-Germania Ovest della semifinale del Mondiale di calcio di Messico 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico che finì 4-3 per gli azzurri. Però la vittoria della Nazionale italiana senior maschile di canoa polo nella finale mondiale sulla Germania (con lo stesso punteggio ai supplementari) assume un significato e uno spessore tecnico di assoluto rilievo. In quel di Duisburg, l’Italia ha battuto lo scorso weekend proprio i padroni di casa tornando a conquistare il titolo mondiale a dieci anni esatti dall’ultima volta (nel 2016 sulle acque siciliane di Siracusa). La squadra azzurra allenata da Luca Bettini e coordinata dal d.t. Rodolfo Vastola, l’ha spuntata al termine di un'emozionante battaglia a colpi di pagaia solo al termine del secondo supplementare (i tempi regolamentari erano terminati sul 3-3). A questo punto la domanda sorge spontanea: questo straordinario risultato è solo un isolato exploit, oppure è frutto di una pianificazione e di una crescita di tutto il movimento nazionale? Abbiamo girato l’interrogativo al vicepresidente vicario della FICK Daniele Insabella, siciliano doc, dirigente che da anni si occupa di questa disciplina inserita in pianta stabile nella Federcanoa. «Abbiamo riconquistato il titolo mondiale dopo dieci anni, in questo lasso di tempo abbiamo lavorato soprattutto per la crescita dei giovani canoisti - ricorda Insabella -. Non è quindi un caso che tra questi campioni del mondo ci sono cinque-sei atleti che a suo tempo avevano conquistato il titolo nella categoria under 14. E’ quindi un obiettivo raggiunto grazie al continuo impegno portato avanti dalla Federazione, un lavoro che parte da lontano. Il prossimo traguardo fissato saranno i Campionati Europei che si svolgeranno il prossimo anno in Francia. L’attuale Consiglio Federale segue la canoa polo con la stessa attenzione e passione rivolta alle altre discipline, dalla velocità allo slalom (sono in corso proprio in questi giorni i Campionati Europei ad Ivrea, n.d.r.). Aggiungo che proprio sabato e domenica si svolgeranno a Catania la fase finale e i playoff dei campionati italiani under 21 di canoa polo». La Sicilia, per chi non è un addetto ai lavori, svolge da tempo un ruolo di primo piano nel panorama canoistico nazionale, non soltanto nella canoa polo. A tal proposito il vicepresidente vicario FICK Insabella, “gioca in casa” anche nella canoa olimpica: allo Jomar Club di Catania allena sua figlia Anastasia, classe 2009, (insieme a Ciccio Moro), una delle più promettenti promesse. Anzi, a dir la verità, è un vero talento. Infatti è già entrata nella storia della canoa italiana: ha partecipato per la prima volta ai Campionati del Mondo assoluti di Poznan in Polonia a fine agosto, ad appena 16 anni, diventando la più giovane canoista a prende parte a una rassegna iridata. Aggiungiamo poi che Anastasia si è guadagnata la convocazione nella Nazionale maggiore a suon di medaglie: argento in K1 ai Mondiali Junior ad Alifax in Canada e altri tre podi agli Europei. Compirà 17 anni il prossimo 17 dicembre ed è già “corteggiata” dai gruppi sportivi militari. Voci di corridoio…pardon di spogliatoio, ci suggeriscono che presto approderà al lago di Sabaudia. Papà Daniele non conferma, Anastasia deve affrontare ancora la maturità…Ma quella sull’acqua, comunque, l’ha già ampiamente raggiunta.