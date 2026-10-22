ROMA - Raggi di sole, dopo 48 ore sotto la pioggia battente, hanno accompagnato i ragazzi e le ragazze impegnati sulle acque del lago Albano nella fase finale del progetto nazionale “Giochi di Pagaie” della Federazione Italiana Canoa Kayak. Protagoniste in acqua giovedì 22 alcune rappresentative di istituti scolastici del Lazio che hanno aderito all’iniziativa portata avanti dal Comitato Regionale Lazio della FICK. Nel Centro federale nazionale di Castel Gandolfo (dove i lavori di restyling e ristrutturazione grazie ai fondi europei del PNRR non sono ancora ultimati) oltre un centinaio di giovani hanno provato l’emozione di salire su un’imbarcazione di canoa e di dragon boat sotto l’attenta guida degli istruttori federali del CR Lazio (Elisabetta Introini del The Core di Sabaudia, Carlo Agoletto del CC Aniene, Damiano Patané della Lega Navale di Ostia, Luca Ghelardini dell’Academy Canoa Roma e Alessio Canizzo del Tognazzi Marine Village). Una giornata di sport non agonistico, quindi, a diretto contatto con la natura dove i diversi gruppi hanno potuto provare e cimentarsi su diverse imbarcazioni spinte dai colpi di pagaia. «Vorrei ringraziare i tecnici societari, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i tanti ragazzi e ragazze che hanno animato questa giornata di “Giochi di Pagaia” - ha commentato Sabrina Rossi, presidente del Comitato Regionale Lazio della FICK - Un grazie particolare va all’Istituto Comprensivo di Via della Tecnica di Pomezia, presente con il gruppo più numeroso di circa 50 studenti». Il mondo della canoa italiana si appresta a chiudere la stagione e a iniziare la preparazione invernale per la prossima. La federazione sta già stilando il calendario agonistico delle gare nazionali e internazionali per il 2027: i canoisti azzurri saranno impegnati su più fronti e in diverse discipline della pagaia. L’obiettivo nella canoa d’acqua piatta, o velocità che dir si voglia, sarà quello di conquistare punti importanti per le posizioni migliori nel ranking mondiale, fondamentali per accedere ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028.