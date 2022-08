Canottieri azzurri a Sabaudia: rotta su Europei e Mondiali

ROMA - I canottieri azzurri, dopo la Coppa del mondo di Lucerna, sono tornati ad allenarsi nelle acque di Sabaudia per preparare i prossimi appuntamenti. Gli Europei in programma da giovedì 11 agosto a domenica 14 agosto - a Monaco di Baviera - saranno un test probante per avvicinarsi al meglio al Mondiale di Racice che si disputerà dal 18 al 25 settembre in Repubblica Ceca.