Canottaggio, Buttignon: "Dopo gli Europei, a Racice per migliorarmi"

"Continuo a remare tra i pesi leggeri con i pro e i contro della categoria e comunque determinata a fare bene. Sicuramente quando sei Senior non ti tocca star lì a guardare gli altri mangiare, ma non mi faccio condizionare e vado avanti e, dopo il quinto posto all'europeo, ora siamo a ridosso del Mondiale. Personalmente non vedo l'ora di mettermi in gioco nuovamente e divertirmi insieme a voi". Sempre determinata Stefania Buttignon, la canottiera della SC Timavo delle Fiamme Oro, che in quattro anni prima da peso leggero e poi da senior era stata una delle protagoniste nel 2019 per la qualificazione del doppio senior insieme a Stefania Gobbi (Carabinieri) per i Giochi di Tokyo. Al termine della preparazione per il Mondiale, che si terrà a Racice - in Repubblica Ceca - e al quale partecipa con il singolo pesi leggeri, afferma: "A chiusura di questa preparazione posso dire che per me è stata una grande avventura. La mia storia in nazionale incomincia, infatti, quattro anni fa: partita come una outsider, riuscendo a vincere in doppio Pesi Leggeri i Mondiali Under 23, sono approdata nella categoria Senior, affrontando una qualifica nel 2019, che poi però non si è concretizzata con la partecipazione olimpica".