Canottaggio, brilla la Canottieri Gavirate ai tricolori di fondo a San Giorgio di Nogaro

ROMA -A San Giorgio di Nogaro, sul bacino remiero Aussa Corno, sono stati assegnati i titoli italiani di fondo sulla distanza di 6.000 metri. Regina incontrastata della manifestazione è la Canottieri Gavirate, che si prende ben sei dei 22 tricolori in palio: due senza Under 23, singolo Under 23, due senza Under 19, due senza Pesi Leggeri e singolo Pesi Leggeri maschili, e singolo Under 23 femminile. In evidenza anche il CC Saturnia, che cala il tris vincendo il titolo italiano nel due senza maschile, nel due senza Senior e nel due senza Under 19 femminili. Doppietta per SC Cernobbio e SC Timavo: la prima si impone nel singolo Under 19 sia femminile che maschile, la seconda invece, tra le donne Pesi Leggeri, nel singolo e nel due senza. Un titolo italiano a testa invece per CC Aniene (singolo Under 17 femminile), AC Sanremo (due senza Under 17 maschile), SC Armida (singolo Under 17 maschile), Velocior 1883 (due senza Under 17 femminile), CT Aetna (singolo Senior femminile), CUS Torino (singolo Senior maschile), RCC Tevere Remo (due senza Under 23 femminile), SC Varese (singolo Esordienti maschile) e SC Padova (singolo Esordienti femminile). Prossimo appuntamento tricolore per l’Italia del canottaggio – l’ultimo in acqua del 2023 – il 10 dicembre a Sabaudia, dove si terranno i Campionati Italiani di Gran Fondo in quattro di coppia e otto.