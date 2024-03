Canottaggio, l'Italia vince il 38° Memorial Paolo D'Aloja

ROMA (f.d.) - L’Italia, con 94 punti, vince il 38° Memorial “Paolo d’Aloja”. L’Italremo del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo, forte dei successi conseguiti nella due giorni di finali – 55 medaglie: 21 ori, 19 argenti, 15 bronzi – si aggiudica così il tradizionale evento internazionale di Piediluco davanti a Grecia (34 punti) e Romania (22 punti). Nelle regate tra i Senior e i Pesi Leggeri le barche azzurre firmano otto vittorie, tutte nelle specialità olimpiche e con in evidenza le due imbarcazioni medagliate all’ultima edizione dei Mondiali Assoluti, ovvero il quattro di coppia Senior maschile vicecampione mondiale di Giacomo Gentili, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Nicolò Carucci, e il doppio Pesi Leggeri maschile di Gabriel Soares e Stefano Oppo, bronzo iridato in carica. Vittorie anche per il due senza Senior maschile con la formazione di Davide Comini e Giovanni Codato, che ha qualificato la barca per i Giochi di Parigi 2024 nell’ultima edizione dei Mondiali Assoluti, così come per Silvia Crosio e Stefania Buttignon, che dopo aver staccato lo scorso anno il pass per l’Olimpiade nel doppio Senior femminile, si sono imposte nel doppio leggero femminile. Le altre vittorie azzurre a Piediluco arrivano dal rinnovato quattro senza maschile dei bronzi olimpici Giuseppe Vicino, Giovanni Abagnale e Matteo Lodo con Nicholas Kohl, dal singolo maschile di Davide Mumolo e dalle due ammiraglie, maschile e femminile, tutte specialità nelle quali a maggio a Lucerna (Svizzera), l’Italremo tenterà la qualifica per i Giochi di Parigi. Due ori per l’Italia arrivano anche dalle finali Under 19, con Giovanni Paoli nel singolo maschile e Melissa Schincariol in quello femminile. Dopo il Memorial, il prossimo appuntamento internazionale per la squadra azzurra sulla strada di Parigi 2024 è sempre in Italia, a Varese, per la prima tappa di Coppa del Mondo, in programma sul bacino della Schiranna dal 12 al 14 aprile.