L'olimpionico Tizzano si candida alla presidenza della Federcanottaggio

ROMA - Davide Tizzano si candida alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio per il quadriennio 2025-2028. Un passato da canottiere di vertice, con gli ori olimpici vinti a Seul 1988 nel 4 di coppia e ad Atlanta 1996 nel doppio, e un presente da dirigente e manager nazionale e mondiale: il 56enne napoletano è attualmente presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo e, dal 2014, direttore del Centro Coni di Preparazione Olimpica di Formia. "Ho deciso di accettare la proposta di correre per la presidenza, a seguito delle numerose sollecitazioni, a tutti i livelli, giunte da ogni parte d'Italia - afferma Tizzano, già vicepresidente nazionale della FIC tra il 2012 e 2016 - prima di far questo, ho verificato una condizione fondamentale: il supporto di una squadra forte e coesa, composta da persone competenti, appassionate e rappresentative dei loro territori di appartenenza e non solo". L'attuale presidente della FIC è Giuseppe Abbagnale.