Canottaggio, Tizzano eletto nuovo presidente della FIC

ROMA - Davide Tizzano è il nuovo presidente della Federazione Italiana Canottaggio per il quadriennio 2025-2028. Alla fine di un duello all’ultimo voto, anzi di un serrato “punta a punta” come avrebbe commentato il compianto Giampiero Galeazzi, ha superato Giuseppe Abbagnale, un altro grande ex campione e presidente uscente. Nell’assemblea elettiva svoltasi a Pisa, Tizzano (ex canottiere del Circolo Canottieri Napoli e oro olimpico con il “quattro di coppia” ai Giochi di Seul 1988 e poi nel “due di coppia” ad Atlanta 1996) ha ottenuto 140 voti (52,04%) superando il presidente federale uscente Giuseppe Abbagnale (128 voti, 47,58%). «C’è tanto da fare - ha dichiarato in neopresidente della FIC - ripartirò dal Centro Federale di Piediluco, dove nel 1982 è iniziata la mia storia remiera. Ringrazio il presidente uscente Abbagnale, sono stato felice di averlo accompagnato come vicepresidente nel corso del suo primo mandato. Sono sicuro che a Roma in Federazione troverò le professionalità che servono per fare un grande lavoro ed effettuare quel cambio di marcia che oggi mi è stato richiesto», ha concluso il neopresidente federale del remo italiano.