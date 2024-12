Canottaggio, il titolo italiano di fondo all'otto senior della Marina Militare

ROMA - La Marina Militare di Sabaudia ha vinto il titolo italiano nell?'otto Senior maschile sulla distanza dei 6000 metri con l?'argento olimpico Gabriel Soares e gli azzurri Vincenzo Abbagnale, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Emanuele Gaetani Liseo, Giovanni Abagnale, la timoniera Alessandra Faella, reduci dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, assieme a Nunzio Di Colandrea e Aniello Sabbatino. Sul lago di Paola hanno vinto un titolo italiano ciascuno anche il CC Tirrenia Todaro (quattro di coppia Senior maschile) e il CC Aniene (quattro di coppia Under 23 femminile). Degli 11 tricolori in palio, due a testa sono stati vinti anche dalla Società Canottieri Caprera (che vince l?'otto Under 17 maschile e il quattro di coppia Under 19 femminile), dal Circolo Canottieri Saturnia (che conquista il quattro di coppia Under 17 maschile e il quattro di coppia Under 19 maschile), dalla Società Canottieri Varese (vincitrice nell?'otto Under 19 maschile e nel quattro di coppia Under 23 maschile), e dal Gruppo Sportivo Fiamme Gialle che si impone nel quattro di coppia Under 17 femminile e nel quattro di coppia Senior femminile (con le azzurre olimpiche impegnate a Parigi 2024 Alice Gnatta, Clara Guerra, Elisa Mondelli e la campionessa olimpica di Tokyo 2021 Valentina Rodini). Prossimo appuntamento tricolore per l'Italremo, l'?ultimo del 2024, è il Campionato Italiano Indoor Rowing che si terrà, interamente da remoto, il 15 dicembre.