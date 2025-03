Canottaggio e Canoa, nel Lazio comandano le donne

ROMA - Dopo l’elezione lo scorso novembre di Sabrina Rossi alla guida del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Canoa Kayak, anche i cugini del remo pochi giorni fa a loro volta hanno scelto una donna nel ruolo di presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Canottaggio. A quanto ci risulta, è la prima volta in assoluto che al comando dei Comitati Regionali delle due Federazioni, del remo e della pagaia, nel Lazio ci sono due donne... Annamaria Cacciotti, già componente del Consiglio presieduto nell’ultimo quadriennio da Massimo Iaccarini, è stata infatti eletta all’unanimità numero uno del nuovo Comitato Regionale della Federazione Canottaggio. Un segnale di grande compattezza di tutte le società remiere attorno alla sua figura, uno stimolo importante per ricominciare a lavorare con entusiasmo e determinazione in direzione della promozione della disciplina del remo. 61 anni, consulente finanziario, proveniente dal mondo master, Cacciotti ha iniziato l'attività remiera 26 anni fa al Circolo Canottieri Tennis Lazio, per poi passare al Circolo Canottieri Roma. Ora frequenta il sodalizio Ondina Generali del grande canottiere Lello Leonardo, ed è stata eletta presidente per il quadriennio 2024/28 con una squadra addirittura composta quasi del tutto al femminile. Sarà infatti affiancata da Arianna Leoni Di Pietro, Valentina Minelli, Cristina Palazzi, Livia Ravoni, Francesca Zito e Luca Arseni. L’imprenditrice Sabrina Rossi, dal canto suo, neo presidente del Comitato Regionale Lazio della Federcanoa, ha iniziato il suo percorso sportivo prima sul lago di Bracciano, dove è nata, all’Elliott Dragon Boat; poi come atleta master al Circolo romano Tirrenia Todaro sul Tevere. La Rossi si è subito distinta per l’entusiasmo e il desiderio di collaborare all’organizzazione di eventi sportivi e agonistici legati al mondo della pagaia. Entrata a far parte del Comitato Regionale Fick nel 2020 ed eletta vicepresidente, ruolo che ha ricoperto fino allo scorso novembre, ha portato avanti in particolare svariati progetti legati alla promozione della canoa presso le scuole e gli istituti superiori della regione in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Come dire, non solo sui fiumi e sui laghi le imbarcazioni al femminile fanno ora la voce grossa, ma anche nelle stanze federali dove un tempo non troppo lontano, alle donne, al massimo gli facevano ricoprire ruoli da segretarie...