Canottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia: gli azzurri ricordano Mondelli a Shanghai   

Dopo la conquista della medaglia d’oro scatta la dedicata all’atleta a scomparso a causa di un osteosarcoma
Canottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia: gli azzurri ricordano Mondelli a Shanghai    © EPA
1 min

Una vittoria di livello in finale e poi scatta il ricordo per chi non c’è. A Shanghai, a distanza di sette anni dall'ultimo successo, il quattro di coppia maschile italiano si è laureato campione del mondo. E' il bis per Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 che è scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma. 

Canottaggio, la dedica a Mondelli 

Gli azzurri hanno dedicato la vittoria proprio all'amico “Pippo”, che da lassù avrà tifato per loro. In mano avevano la  sua bandiera tricolore. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

