Canottaggio, Italia campione del mondo nel quattro di coppia: gli azzurri ricordano Mondelli a Shanghai   

Una vittoria di livello in finale e poi scatta il ricordo per chi non c’è. A Shanghai, a distanza di sette anni dall'ultimo successo, il quattro di coppia maschile italiano si è laureato campione del mondo. E' il bis per Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 che è scomparso nel 2021 a causa di un osteosarcoma.