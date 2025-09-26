Canottaggio, un mondiale in ricordo di Federico Mondelli: ecco chi sono i quattro uomini d'oro

Un oro e un bacio al cielo, verso Federico Mondelli che a 26 anni ha lasciato troppo, troppo presto questo mondo e tanti rimpianti per l'uomo e il campione che era e sarebbe diventato. A Shanghai, a distanza di sette anni dall’ultimo successo, il quattro di coppia maschile si laurea campione del mondo. E’ il bis per Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto proprio di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 e scomparso nel 2021 a c