NAPOLI - Il canottaggio italiano è in lutto per la morte a 57 anni del presidente federale Davide Tizzano , ex atleta olimpico con due medaglie d'oro nel suo palmares personale conquistate a Seul (con il 4 di copppia) e Atlanta (nel doppio). Il dirigente azzurro, malato da tempo , ha anche partecipato a due Coppa America vincendo la Louis Vuitton Cup con Paul Cayard nel 1992 a San Diego e salendo su Mascalzone Latino nel 2007 a Valencia. Era anche presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo .

Morto Davide Tizzano: la nota della Federcanottaggio

Tizzano si è spento nel pomeriggio nella sua casa di Napoli. "Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato a vincere due Olimpiadi (oro a Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio), a partecipare a due edizioni della Coppa America (1991 e 2007) e a vincere numerose sfide dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all'ultimo contro una brutta malattia" si legge in una nota della Federcanottaggio. Tizzano era diventato Presidente federale il 24 novembre 2024 dopo aver ricoperto gli incarichi di Vicepresidente (2013-2016) e Consigliere (2017-2020), oltre a guidare il comitato regionale Campania (2001-2012). Dal 2021 era anche alla guida della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Dal 2014 al 1° ottobre 2024 Tizzano aveva diretto il centro di preparazione olimpica di Formia 'Bruno Zauli' del Coni. "La sua luce non si spegnerà mai e guiderà per sempre i suoi figli Rosanna, Vittoria, Giuseppe Leone e sua moglie Roberta" si legge ancora nella nota della Fic. I funerali si svolgeranno domani, martedì 30 dicembre, alle ore 17, nella Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio di Napoli.