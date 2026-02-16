Canottaggio in lutto, addio all'oro olimpico Bruno Cipolla

Bruno Cipolla, campione olimpico a Città del Messico nel 1968 si è spento all'età di 73 anni. Il campione veneto di canottaggio era stato il timoniere nell'impresa del Due con a Città del Messico. Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, si è detto dispiaciuto: "Un grande veneto che passerà alla storia come il più giovane oro olimpico italiano di sempre. Nelle acque messicane dei Giochi del 1968, conquistò l'oro insieme ad altri due amici trevigiani, Baran e Sambo, quando non aveva compiuto ancora sedici anni. Di lui, oltre al ricordo di un grande impegno sportivo e civico, resterà l'esempio di passione e determinazione che può ispirare ancora oggi tanti giovani e giovanissimi". Poi prosegue esaltando l'impegno sociale del campione veneto: "Bruno Cipolla, negli anni dimostrò che l'attività agonistica poteva essere anche una scuola di servizio alla società, partecipando alla vita della comunità come psicologo dello sport, consigliere comunale e candidandosi anche a primo cittadino della sua città".

