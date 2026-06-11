A Plovdiv scendono in acqua i canottieri azzurri

ROMA - L'Italremo è impegnato in questo weekend nelle regate di Plovdiv dove va in scena la 2ª prova di Coppa del Mondo, un probante banco di prova in vista degli Europei di Varese (dal 31 luglio al 3 agosto) e in proiezione dei Mondiali di Amsterdam (dal 24 al 30 agosto). La nazionale azzurra guidata dal direttore tecnico Antonio Colamonici schiera dieci equipaggi, alcuni di grande valore internazionale, a cominciare dal quattro di coppia maschile, campioni mondiali 2025 a Shanghai. Dopo essersi laureati campione mondiale 2025 a Shanghai un anno dopo l’argento di Parigi 2024, Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili vogliono mantenersi ai vertici del quattro di coppia maschile. Laura Meriano e Alice Codato, dopo l’argento europeo e il quarto posto ai Mondiali, saranno nuovamente in azione nel due senza femminile. Nel due senza maschile, attesa per l’esordio di Matteo Lodo, due volte medagliato olimpico al rientro in campo internazionale dopo un anno di stop, e del vicecampione europeo Giovanni Codato. Tre i doppi azzurri sulla linea di partenza di Plovdiv: uno femminile, composto da Clara Guerra e Alice Gnatta, e due maschili, con Niels Torre e Marco Selva iscritti insieme a Leonardo Tedoldi e Marco Prati. Il settore di coppia si completa con il singolista Gabriel Soares. I quattro senza vedranno all’opera Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi tra le donne, Davide Comini, Riccardo Peretti, Francesco Pallozzi e Alessandro Bonamoneta tra gli uomini. A bordo dell’otto maschile, Emanuele Gaetani Liseo, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea e Giuseppe Vicino (tim. Alessandra Faella). Ecco gli equipaggi azzurri iscritti alle regate: Singolo maschile: Gabriel Soares (Marina Militare). Due senza femminile: Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate). Due senza maschile: Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate). Doppio femminile: Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino). Doppio maschile: Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio).Doppio maschile: Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna). Quattro senza femminile: Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse). Quattro senza maschile: Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moto Guzzi), Riccardo Peretti (SC Gavirate), Francesco Pallozzi (Carabinieri/SC Gavirate), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo). Quattro di coppia maschile: Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati). Otto maschile: Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Alfonso Scalzone (Marina Militare/RYC Savoia), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYC Savoia), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYC Savoia), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), tim. Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino).

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