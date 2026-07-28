A Varese remi azzurri in acqua per gli Europei di Canottaggio

ROMA - La Nazionale azzurra dell’Italremo guidata del direttore tecnico Antonio Colamonici è già pronta. Mancano infatti poche ore al via degli Europei di canottaggio sul lago di Varese con la partecipazione di 434 atleti provenienti da 31 nazioni. Il programma prevede domani alle 15 il primo incontro tra i team manager, mentre in serata, alle 19 in piazza Montegrappa, il presidente federale Rossano Galtarossa, il tecnico federale Livio La Padula e l’azzurra Elisa Mondelli parteciperanno al talk “Aspettando gli Europei” a cura del Comitato Organizzatore. Giovedì alle 10 l’apertura del campo di regata per gli allenamenti delle rappresentative nazionali, alle 11.30 la gara delle riserve, alle 15 il meeting dei team manager con il sorteggio delle batterie, alle 17 l’inaugurazione dell’Italian Rowing Hub “La Casa del Canottaggio italiano” e alle 19 la cerimonia ufficiale d’apertura. Venerdì partono le regate. Batterie dalle 9.05 (singolo femminile PR1) alle 11.54 (quattro di coppia maschile) e dalle 14.05 (preliminary race doppio PR2 mix) alle 14.59 (preliminary race due senza Pesi Leggeri), due le semifinali alle 15.06 e alle 15.11 per il doppio maschile. Sabato finali C dalle 9.05, finali B dalle 9:20, poi semifinali di singolo femminile e maschile dalle 10.05 e finali A per l’assegnazione dei titoli e delle medaglie continentali dalle 10.35. Domenica il programma si apre alle 8.30 con le batterie dell’otto misto, procede alle 9.45 con le finali B e vedrà la seconda parte di finali A dalle 11.05. All’Italian Rowing Hub “La Casa del Canottaggio italiano”, dopo l’inaugurazione di giovedì, doppio appuntamento venerdì alle 16 con un focus dedicato alla sostenibilità e alle 17 con la presentazione di alcune eccellenze “made in Filippi” con la partecipazione del deus ex machina David Filippi. Sabato alle 16 l’incontro tra i volontari, i giovani delle società remiere e i campioni degli Europei. Sabato e domenica, subito dopo la conclusione degli Europei, il brindisi con i medagliati. I Campionati europei di canottaggio si confermano un volano straordinario anche per la promozione delle eccellenze del territorio: infatti In piazza Monte Grappa ci sarà l’Euro Rowing village, dove è stato installato un maxi schermo che per tutta la durata della manifestazione remiera trasmetterà oltre alle regate anche filmati sulle bellezze turistiche del territorio.