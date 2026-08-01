Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero conquistano la medaglia di bronzo nel doppio misto libero agli Europei di nuoto artistico , in scena a Parigi grazie a un tango argentino con il coefficiente di difficoltà più alto della finale. Oro per il duo britannico formato da Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin e argento per la Spagna di Dennis Gonzalez Boneu e di Iris Tio Casas. È la terza medaglia della rassegna per l'Italia, dopo l' oro nel team event di tuffi - con Pellacani , Jodoin Di Maria , Santoro e Pelligra - e l' argento di Filippo Pelati nel solo tecnico di nuoto artistico.

"Penalizzati dall'esserci esibiti per primi"

Soddisfattissimo, ma con un pizzico di rammarico, Filippo Pelati commenta così il bronzo nel doppio: "Forse ci ha penalizzato un po' l'esserci esibiti per primi e verso la fine abbiamo anche avuto paura di perdere il podio, ma il nostro obiettivo era quello di migliorare l'impressione artistica e magari prenderci una medaglia, obiettivi raggiunti. Quindi siamo comunque contenti".

Europei di canottaggio, cinque podi per l'Italia

Nella prima giornata di finali agli Europei di canottaggio in corso a Varese, pioggia di medaglie per l'Italia, che sale per cinque volte sul podio, conquistando due medaglie d'oro, una d'argento e due di bronzo.

I successi azzurri di giornata

Le prime due vittorie italiane arrivano dalle specialità non olimpiche, con il doppio successo firmato nel doppio pesi leggeri maschile da Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo e nel doppio pesi leggeri femminile da Elena Sali e Melissa Schincariol.

Nelle specialità olimpiche, invece, bronzo per il due senza femminile con Laura Meriano e Alice Codato e per il due senza maschile con Matteo Lodo e Giovanni Codato. Nelle specialità paralimpiche, argento per il quattro con mix PR3 che ha visto protagoniste e protagonisti Martina Osualdini, Marco Frank, Carolina Foresti e Stanislau Litvinchuk, guidati dalla timoniera Chiara Reto.