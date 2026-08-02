Nuoto artistico, Pelati e Ruggiero sfiorano l'oro agli Europei di Parigi

Quarta medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto in corso nella splendida cornice dell’Olympic Aquatics Centre di Saint-Denis, a Parigi. Dopo l'oro nel team event di tuffi, l'argento nel solo tecnico e il bronzo nel misto libero di nuoto artistico, sono ancora Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero a salire sul podio nel duo misto tecnico .

"Guarda! È amore!" conquista i giudici

Con una routine completamente nuova, la coppia azzurra incanta la giuria con il suo programma "Guarda! È amore!", creazione integralmente ideata da Simona Ricotta, che ha ripercorso tutte le sfaccettature del sentimento amoroso. Un apprezzamento artistico che però ha lasciato l'amaro in bocca a Pelati e Ruggiero, finiti alle spalle della Gran Bretagna per soli sei decimi di punto, un'inezia. Resta comunque la soddisfazione per un risultato di assoluto valore, che prevarrà sul rimpianto.