I remi azzurri centrano tre finali

ROMA (f.d.) - Ai Mondiali Assoluti di Amsterdam l’Italia raggiunge le prime tre finali con il due senza maschile di Matteo Lodo e Giovanni Codato, il doppio femminile di Clara Guerra e Alice Gnatta e il due senza femminile di Laura Meriano e Alice Codato. Si ferma solo il doppio maschile di Niels Torre e Marco Selva. Guerra e Gnatta confezionano una grande impresa riportando l’Italia in finale nel doppio femminile dopo 21 anni quando nel 2005 a Gifu (Giappone) Elisabetta Sancassani e Laura Schiavone terminarono il loro Mondiale in sesta posizione. Dopo il primo successo di specialità in Coppa del Mondo raggiunto lo scorso 14 giugno a Plovdiv (Bulgaria), le azzurre scrivono così un altro importante pezzo di storia nel Canottaggio femminile nell’ambito di una semifinale chiusa al secondo posto, a 2.81 dall’Irlanda, dopo aver superato Francia, Gran Bretagna e Polonia negli ultimi 500 metri. Nel due senza maschile Lodo e Codato conquistano il successo in semifinale con un vantaggio di 2.84 sulla Spagna e 3.55 sulla Lituania. Gara dominata sin dalle battute iniziali e affrontata con una saggia gestione delle proprie energie e con un passo brillante in acqua. Dopo il bronzo in Coppa del Mondo e agli Europei di Varese, la finale ai Mondiali rappresenta un'ulteriore occasione di crescita per un equipaggio assemblato nel 2026. Avanzano anche Laura Meriano e Alice Codato, protagoniste nel due senza femminile di mille metri molto veloci in cui mettono le basi per la conquista della seconda finale consecutiva dopo il quarto posto ai Mondiali di Shanghai 2025. All’arrivo sono terze dietro alla Romania e al Cile. Venerdì il due senza femminile gareggerà alle 16:28, il due senza maschile alle 16:43 e il doppio femminile alle 17:35. Nelle altre gare di ieri, il doppio maschile di Torre e Selva termina la semifinale al sesto posto e accede così alla finale B. Avanza ai quarti Sophie Souwer, disco rosso per Gabriel Soares. Il programma di oggi prevede le batterie della singolista PR1 Katia Aere alle 13:15 e del singolista PR1 Giacomo Perini alle 13:46, la finale B del doppio PR2 di Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni alle 13:56, le semifinale del quattro senza femminile (Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini, Giorgia Pelacchi) alle 15:30, del quattro senza maschile (Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo, Alessandro Gardino) alle 15:40 e del quattro di coppia maschile (Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili) alle 15:57. Alle 17.40, a conclusione del programma di giornata, la finale A del quattro con misto PR3 (Martina Osualdini, Carolina Foresti, Marco Frank, Stanislau Litvinchuk, tim. Chiara Reto.