Coronavirus: Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico rinviate

MILANO - La notizia era nell'aria, ma è stata confermata poco fa: la Tirreno-Adriatico (in programma dall'11 al 17 marzo) e la Milano-Sanremo del 21 marzo, sono state rinviate a data da destinarsi. Rinviato anche il Giro di Sicilia, altra gara ciclistica a tappe che era in programma dal primo al 4 aprile: "A seguito del diniego delle autorizzazioni da parte di alcuni organi competenti, si comunica di dover annullare la Tirreno-Adriatico nelle date 11-17 marzo".

Coronavirus: rinviate Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico

Lo hanno comunicato gli organizzatori con una nota. "Inoltre, verificato che non esistono le condizioni per garantire quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020, e per garantire la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza di tutte le persone coinvolte, RCS Sport ha deciso di annullare la Milano-Sanremo nella data 21 marzo e Il Giro di Sicilia nelle date 1-4 aprile. RCS Sport, attraverso la Federazione Ciclistica Italiana, chiederà all'UCI di ricollocare le tre corse in altra data del calendario ciclistico internazionale, così come già fatto per Strade Bianche e Strade Bianche Women Elite". (in collaborazione con Italpress)