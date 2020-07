Muore Roberta Agosti, compagna di Marco Velo

ROMA - Lutto nel mondo del ciclismo: è morta Roberta Agosti, compagna di Marco Velo, ex professionista e oggi assistente del ct Davide Cassani. I due si trovavano a Castel Venzago e si stavano allenando in compagnia di amici quando la donna, classe 1969, tesserata per il Team Millennium di Brescia, è stata coinvolta nel tragico incidente. Il gruppo di ciclisti si stava dirigendo verso Lonato lungo una stretta strada di campagna, quando Roberta Agosti si è scontrata contro un camion che trasportava latte che procedeva dalla direzione opposta. Un incidente fatale che le è costata la vita.

