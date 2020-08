Nibali, Fuglsang e Carapaz al via del Giro dell'Emilia

BOLOGNA - Dopo tanta attesa, il grande giorno è arrivato. Domani, martedì 18 agosto, riprende l'attività organizzativa del GS Emilia con il doppio appuntamento del Giro dell'Emilia. Particolarmente interessante il campo dei partecipanti alla gara maschile (partenza da Casalecchio di Reno alle ore 11,30) che vedrà al via, tra gli altri, tre corridori che si sono già imposti nella classica con arrivo al San Luca: gli italiani Diego Ulissi (UAE Team Emirates) e Giovanni Visconti (Vini Zabù KTM), vincitori rispettivamente nel 2013 e 2017, e il belga Jan Bakelants (Circus Wanty Gobert), primo nel 2015. A questi si aggiungono il vincitore del Giro d'Italia 2019, Richard Carapaz (Team Ineos), il dominatore dell'ultima edizione de Il Lombardia, il danese Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) con il compagno di squadra terzo a Como, Aleksandr Vlasov, e alcuni tra gli italiani piu' in vista del momento: Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone per la Trek Segafredo oltre a Gianni Moscon (Team Ineos).