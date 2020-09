Mondiali di Imola, festa a Verbania per il trionfo di Ganna

VERBANIA - Grande festa a Verbania per il successo di Filippo Ganna nella Coppa del Mondo di ciclismo a Imola. L'atleta piemontese, è il nuovo campione del mondo di cronometro su strada e il successo è stato accolto con molta felicità dal sindaco della città che sorge sulle sponde del Lago Maggiore Silvia Marchionini. Lo stesso primo cittadino ha commentato: "È stata davvero una autentica cavalcata quella di Filippo a Imola che, con una prova superba e molto ben calibrata, ha vinto diventando il primo italiano Campione del Mondo a cronometro. Sono molto felice perché questa prestigiosa vittoria arriva dopo quattro medaglie d'oro di campione mondiale di inseguimento su pista. Gli auguro di vincere anche la prima tappa del Giro d'Italia, che partirà entro breve, e così potrà indossare anche la maglia Rosa". Marchionini ha poi aggiunto: "Bisognerà organizzare una manifestazione per tributare a Filippo la nostra grande gioia e mi metterò in contatto con il sindaco di Vignone, dove l'atleta vive, offrendo il centro culturale il Maggiore per celebrare degnamente questa straordinaria vittoria''.