Mountain bike, ecco gli Azzurri convocati per Leogang

ROMA - Dopo i Mondiali Strada di Imola, in Austria, a Leogang arrivano i Mondiali di XCO, XCR, DHI e E-MTB dal 7 all'11 ottobre. Il tecnico della Nazionale XCO/XCR Mirko Celestino ha reso noti i convocati per l'appuntamento austriaco: "In una stagione così particolare gli unici riferimenti tecnici a disposizione sono stati i campionati italiani, nei quali gli atleti si sono confrontati tra loro e mi hanno permesso di trarre indicazioni per l'appuntamento iridato. Nel prossimo fine settimana molti di loro saranno impegnati nella prova di Coppa del Mondo a Nove Mesto. Sarà l'occasione per vedere gli effetti del lockdown anche in chiave internazionale. Con noi verranno Daniele e Luca Braidot, Colledani, Kerschbaumer, Tabacchi, Avondetto, Vittone, Fontana, Zanotti, Agostinacchio, Parisi, Pecis, Pezzo, Siffredi, Trincheri, Lechner, Marchet, Tovo, Challancin, Pesse, Plankensteiner". A Leogang saranno in palio ben 13 titoli mondiali, compresi i due di E-mtb, che verranno assegnati nella giornata di apertura dopo la tradizionale gara di Team Relay. Giovedì sono previste le gare juniores, venerdì quella U23, sabato U23 donne, Donne Elite e Uomini Elite.La domenica invece sarà interamente dedicata alle gare di Downhill. Ha sciolto le riserve anche il CT di questa disciplina Roberto Vernassa, che in Austria si presenterà con 4 atleti elite, due uomini e due donne, Farina , Widmann, Palazzari e Revelli: "Fermo restando le forti incertezze legate al lockdown e all'impossibilitàè di sapere in che condizioni reali ci troviamo data la scarsità di manifestazioni in grado di fornire riscontri credibili, devo dire che mai come quest'anno arriviamo con un gruppo di atleti di valore. Revelli in Francia in queste settimane si è misurato con atleti di livello internazionale, mostrando ottimi progressi. Palazzari negli allenamenti a Pila ha segnato tempi interessanti. Farina e Widmann sono a mio avviso da podio. Sono fiducioso".