Tre Valli Varesine, pieno di big al via: c'è anche Porte

VARESE - Ci sarà anche Richie Porte al via della 100esima 'Tre Valli Varesine', che il ciclista australiano correrà con i colori della Ineos Grenadiers. Il team parteciperà alla classica organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda con lui e con Edward Dunbar, Filippo Ganna, Tao Geoghegan Hart, Ethan Hayter, Lucas Plapp e Ben Swift. La classica per professionisti di categoria ProSeries, valida come seconda prova del 'Trittico Regione Lombardia', si disputerà martedì (5 ottobre) sulla distanza di 196 chilometri, con partenza da Busto Arsizio e arrivo nel centro di Varese dopo un circuito finale da ripetere per dieci volte.