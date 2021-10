Parigi-Roubaix, trionfo italiano con Colbrelli: non accadeva da 22 anni

ROUBAIX (FRANCIA) - Trionfo italiano alla Parigi-Roubaix, classica in linea di 258 km (55 dei quali sul pavé) che da 22 anni non vedeva un successo italiano. E se nel 1999 era stato Andrea Tafi a scrivere il suo nome sull'albo d'oro della corsa, questa volta è toccato invece al 31enne lombardo Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) che si è imposto nella 118esima edizione battendo in volata i due compagni di fuga, il belga Florian Vermeersch e l'olandese Mathieu Van Der Poel e alzando le braccia sul traguardo nel Velodromo di Roubaix. Quarto posto invece per lo sfortunato trentino Gianni Moscon, protagonista di una lunghissima fuga ma tradito da una foratura e da una caduta che lo hanno fatto raggiungere dal terzetto finito poi sul podio.