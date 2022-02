Ciclismo, Uae Tour: quinta tappa a Philipsen, Pogacar resta leader

Gli italiani

Quarto posto per Matteo Malucelli, mentre Elia Viviani si è dovuto accontentare della sesta piazza. Niente è cambiato in testa alla classifica generale, con il campione uscente, lo sloveno Tadej Pogacar, sempre in maglia rossa in 18h19'37" e un vantaggio di 4" sull'azzurro Filippo Ganna. Terzo il russo Aleksandr Vlasov, con un ritardo di 14". Domani la corsa emiratina proseguirà con la sesta e penultima tappa, dedicata all'Expo di Dubai. Dopodomani il gran finale.