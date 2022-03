"Ucraina, ucciso il tecnico della nazionale di ciclismo Kulyk"

KIEV (Ucraina) - Lutto nel mondo del ciclismo. Secondo quanto riportato da "Cyclingweekly", giornale inglese specializzato nel settore che ha contattato il presidente della federazione ciclistica ucraina Andriy Grivko, Alexander Kulyk - tecnico della nazionale ucraina e padre dell'ex campione nazionale Andriy Kulyk - è rimasto vittima di un attacco russo. Kulyk stava partecipando ad un'operazione di evacuazione delle persone da alcuni luoghi pericolosi nella zona di Kiev. Queste le dichiarazioni rilasciate da Grivko e riportate da Cyclingweekly: "Ieri è stata una giornata tragica per noi a Kiev. Uno dei nostri allenatori, Alexander Kulyk, è stato ucciso in un attacco. Era coinvolto in un'operazione militare per aiutare le persone ad uscire da luoghi pericolosi. Era un allenatore di lunga data con la federazione e aveva quasi 65 anni. Prima era stato allenatore con l'Unione Sovietica e aveva lavorato con il sistema russo".