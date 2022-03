Van Dijk e la corsa col vibratore primo premio: "Accetto consigli su come usarlo"

La prima tappa dell’EasyToys Bloeizone Fryslan Tour, importante gara olandese, l'ha vinta Ellen van Dijk, campionessa mondiale della cronometro, aggiudicandosi la prova di Surhuisterveen nei Paesi Bassi. Sin qui nulla di strano, se non fosse che come premio la ciclista della Trek Segafredo ha ricevuto un vibratore, delle carte per giocare al Kamasutra, una mascherina per aiutare il sonno, un paio di calzini e altri accessori. C'è lo zampino della EasyToys, sponsor della gara, che ha voluto gratificare la Van Dijk con dei sex toys. La pistard su Twitter ha scritto con ironia: "Migliorano i premi nel ciclismo femminile. Datemi consigli su come usarli nei commenti".