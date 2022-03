Gianotti: La mia pedalata per la pace

Da Heidelberg a Strasburgo. Altri centrocinquanta chilometri ieri in bici per un messaggio che in giorni come questi di guerra allarga i pensieri. Paola Gianotti, 43 anni, entusiasmo contagioso, è una ciclista estrema: collezionava record una volta, oggi è diverso. Andare in bici le piace e non si vedrebbe a fare niente altro, in più è diventata una filosofia di vita (“Rifarei tutto guardandomi indietro e comincerei dieci anni prima, non a 33 ma a 23”, confessa) e uno strumento per dire cose. Ieri la Gianotti è arrivata a Strasburgo - un ritorno per lei, c’era stata nel 2016 per portare le firme per il Nobel per la bici - un luogo simbolo: nel pomeriggio è stata ricevuta dalla vice presidente Pina Picierno a cui ha donato un albero alla memoria di David Sassoli, in ricordo del suo impegno per l’ambiente e la pace. È un albero speciale: la talea ricavata dall’Albero della Legalità, un ficus posto davanti all’abitazione di Giovanni Falcone a Palermo e curato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell’ambito della campagna Rai ”M’illumino di Meno”, nata 18 anni fa su Radio 2 a “Caterpillar”, per sensibilizzare a un uso più consapevole delle risorse naturali. E il progetto che vede Paola protagonista quest’anno è una pedalata di pace per unire l’Europa. È partita il 25 febbraio da Stoccolma e arriverà a Milano il 10 marzo, durante il percorso sta donando piante nell’idea di creare un bosco diffuso ed è seguita di pari passo dalla diretta di “Caterpillar” su Radio 2 per parlarne e perché nasca un dibattito e un confronto a più voci.