A Milano dopo 2.200 km in bici: felicità Gianotti

Una pedalata infinita, una delle sue. Tra record e ambiente. E' arrivata a Milano, come previsto Paola Gianotti, entusiasta della vita e dello sport che per lei ormai sono una missione unica. Partita il 25 febbraio da Stoccolma ha girato tappa dopo tappa l'Europa consegnando piante, talee che germogliando ci ricorderanno della sua impresa. Cinque Paesi attraversati, 2.200 chilometri messi in bacheca con la sua bici e 170 alberi messi a dimora. Il più importante a Strasburgo al Parlamento europeo in ricordo anche di David Sassoli, il presidente che non c'è più e che tanto si era speso per ambiente e pace. Come dice Paola: “Emozione e felicità allo stato puro. Grazie ai Carabinieri Forestali per avermi donato le piante e per avermi scortato in bici nell'ultima tappa e grazie agli amici di Radio Rai Caterpillar per avermi permesso di vivere questa ennesima esperienza incredibile”. Pedalata che faceva parte del progetto “M'illumino di meno”. Perché la bici è l'amica di una vita, ma con uno scopo ben preciso rende più felici.