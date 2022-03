Colbrelli, test cardiaci ok: è cosciente e si sente bene

GIRONA (SPAGNA) - Dopo il grande spavento per il malore accusato durante il Giro di Catalogna, sembra essere tornato il sereno per il ciclista di Desenzano del Garda Sonny Colbrelli. Ricoverato all'Ospedale Universitario di Girona, Spagna, il corridore classe '90 è ora cosciente e si sente bene. A comunicarlo, attraverso una nota ufficiale, è il Team Bahrain Victorius, che sottolinea che il campione è in contatto con la famiglia e gli amici. Ulteriori test sono previsti nelle prossime ore per capire le cause che abbiano portato al malore. Intanto lo stesso team rende noto che tutti i controlli cardiaci effettuati nella serata di ieri non hanno mostrato segni di preoccupazione o funzionalità compromesse. La situazione rimane comunque da monitorare.