Gand-Wevelgem, torna Trentin: "Una corsa che mi si addice"

Le parole del corridore azzurro

"Dopo la caduta alla Parigi-Nizza, per qualche tempo non sono andato in bici e giorno dopo giorno ho iniziato a sentirmi meglio - ha spiegato Trentin - Ho perso alcune uscite di allenamento, quindi non sono al massimo della mia condizione, ma conosco molto bene le corse che andremo ad affrontare e spero di poter far contare la mia esperienza. L'anno scorso salii sul podio della Gand-Wevelgem, è una corsa che mi si addice se in gara tutto procederà senza intoppi. Come squadra, abbiamo grandi motivazioni e non vediamo l'ora di realizzare belle prestazioni nelle prossime settimane qui in Belgio".