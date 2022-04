Van der Poel vince ancora il Giro delle Fiandre. Pogacar 4°

OUDENAARDE (Belgio) - Mathieu Van der Poel fa ancora suo il Giro delle Fiandre al termine dei 273 chilometri tra Anversa e Oudenaarde, dopo 18 muri affrontati e uno spalla a spalla con l'altro grande favorito di giornata, lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Emirates) che però svanisce negli ultimi metri chiudendo addirittura fuori dal podio (4° posto). I due fanno surplace e da dietro rientrano gli altri compagni di fuga: Van der Poel però ha benzina da vendere e con uno sprint lungo mette in fila il connazionale Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers) ed il francese Valentin Madouas (Groupama-Fdj). Con il successo odierno l'olandese si porta ad una sola vittoria dal record di Magni, Buysse, Leman, Museeuw, Boonen e Cancellara, gli unici a trionfare per tre volte al Giro delle Fiandre. Per i colori azzurri il migliore al traguardo è stato Luca Mozzato (25° a 67").