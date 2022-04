Giro di Sicilia, Malucelli conquista la prima tappa

PALERMO - Matteo Malucelli ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Sicilia partito oggi da Milazzo. Il corridore, al momento senza squadra, ma in gara al Giro di Sicilia con la maglia della Nazionale italiana per la revoca della licenza Uci alla Gazprom-Rusvelo per la guerra in Ucraina, ha tagliato il traguardo di Bagheria dopo 199 chilometri precedendo Matteo Moschetti della Trek-Segafreddo e il ciclista di casa, il palermitano Filippo Fiorelli, della Bardiani Csf Faizanè.