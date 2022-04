Parigi-Roubaix femminile, forfait Vos per positività al Covid

ROMA - Marianne Vos, a causa di positività al Covid, non potrà prendere il via oggi alla Parigi-Roubaix, di cui era una delle grandi favorite. La notizia è stato data dalla Jumbo-Visma, il team della ciclista olandese. "La delusione è enorme. Non vedevo l'ora di partecipare a questa gara. Quando sono risultato positiva questa mattina (sabato), il mondo è andato in pezzi per un momento", ha commentato la Vos, che all'Inferno del Nord della passata edizione si piazzò seconda dietro alla britannica Elizabeth Deignan.