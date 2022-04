La Parigi-Roubaix si tinge d'azzurro: trionfa Elisa Longo Borghini

ROUBAIX (Francia) - La campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini ha vinto per distacco la gara femminile della Parigi-Roubaix, svoltasi lungo 124 chilometri. L'azzurra della Trek-Segafredo, chiudendo in solitaria in 3h10'55 ha preceduto - sul traguardo della storica corsa ciclistica di 124 chilometri - la belga Lotte Kopecky (SD Worx) di 23" e l'olandese Lucinda Brand (Trek-Segafredo). La settimana scorsa un'altra italiana, la 24enne Marta Cavalli, oggi quinta al traguardo, aveva vinto l'Amstel Gold Race.