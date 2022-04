Ciclismo, il dramma di Wiggins: "Molestato da un allenatore a 13 anni"

Il racconto di Wiggins

Queste le parole del campione olimpico nel ciclismo su pista e vincitore di un Tour de France: "Sono stato molestato - ha detto in una intervista a Men's Health UK - da un allenatore quando ero giovane, avevo circa 13 anni. E non l'ho mai completamente accettato. L'ho rimosso. Tutto questo ha avuto un impatto su di me da adulto".