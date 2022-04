Italbici donne, momento super: Cavalli vince la Freccia Vallone

Cavalli: "Non pensavo di avere queste gambe"

"Non pensavo di avere queste gambe. Non è facile battere la Van Vleuten. Lei è fortissima ed ha attaccato in modo incredibile all'ultimo chilometro", il commento a caldo dell'italiana. Cavalli ha però trovato le forze per resistere e rilanciare. "Per me è stata l'emozione più grande perchè battere un'avversaria come lei vale tanto. Abbiamo affrontato un muro difficilissimo, di 900 metri, che richiede uno sforzo intenso. Sapevo che nel finale la pendenza spianava un pochino e sono riuscita a fare la differenza". La dedica: "Un successo per me e per il team. Oggi abbiamo dimostrato di avere un grande feeling tra di noi. Le compagne mi hanno portato nelle migliori condizioni possibili per tutta la corsa, annullando la fuga". Un successo frutto anche dell'attenta pianificazione: "Ieri abbiamo svolto un ultimo controllo a tutti i dettagli e ai materiali, non volevamo lasciare nulla al caso". La stagione si preannuncia impegnativa per Cavalli: "Mi godo questo successo e poi penserò a Giro e Tour. Adesso però lasciatemi riposare".