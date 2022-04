Freccia Vallone, vince Teuns davanti a Valverde

HUY (Belgio) - Arriva il trionfo di Dylan Teuns sulle rampe del muro di Huy che apre la settimana delle Ardenne. Il corridore belga della Bahrain Victorious, terzo nel 2017, conquista l'86ª edizione della Freccia Vallone, 202 chilometri di percorso con partenza inedita da Blegny, battendo in volata l'intramontabile Alejandro Valverde della Movistar, vincitore della classica per ben cinque volte. Terzo il russo Aleksandr Vlasov della Bora Hansgrohe, appena fuori dal podio il francese Julian Alaphilippe che lo scorso anno era riuscito a conquistare la gara. Domenica è in programma la Liegi-Bastogne-Liegi che chiude il programma delle classiche di primavera di ciclismo.