Ciclismo, Liegi: Pogacar dà forfait per un lutto in famiglia

LIEGI - Un anno dopo quello che fu il suo primo successo in una classica monumento, Tadej Pogacar è costretto a rinunciare alla Liegi-Bastogne-Liegi. Lo sloveno non potrà puntare al bis domani: giovedì è dovuto tornare a casa per la morte della suocera e la UAE Team Emirates ha fatto sapere che non rientrerà in Belgio, con Brandon McNulty che ne prenderà il posto. "Purtroppo non sarò al via della Liegi-Bastogne-Liegi - ha confermato via Twitter Pogacar - Sono stati giorni difficili ma ringrazio tutti per la comprensione".