Annemiek Van Vleuten, all'età di 39 anni, ha vinto per la seconda volta in carriera la Liegi-Bastogne-Liegi femminile trionfando in solitaria grazie all'attacco sferrato sullo strappo de La Roche-aux-Faucons. Italiane ancora una volta protagoniste: Elisa Longo Borghini si è piazzata quinta, subito davanti a Marta Cavalli. Completano invece il podio dietro alla fuoriclasse olandese l'australiana Grace Brown e un'altra ciclista olandese, Demi Vollering.