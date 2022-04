Colbrelli guarda avanti: "Alle spalle i brutti momenti che ho passato"

ROMA - "Mi sto godendo la famiglia e sto facendo il papà a tempo pieno. L'importante è stare bene e aver lasciato alle spalle quei brutti momenti che ho passato". Sonny Colbrelli sembra aver superato le paure di quel malore al Giro di Catalogna che lo hanno condotto ad un'operazione a Padova per inserire un defibrillatore sottocutaneo. Il 31enne corridore lombardo della Bahrain-Victorious ha avuto l'ok per ritornare ad una leggera attività fisica ma il suo rientro alle gare sembra ancora lontano, se non in dubbio. "Sono sempre in contatto con il team, non mi lasceranno solo dopo questa avventura - spiega Colbrelli, ospite a Skysport24 - Quando vedo le gare fa sempre un po' male ma sono contento di essere qui, magari così non poteva essere un mese fa...".