Giro di Romandia 2022: seconda tappa a Hayter, Dennis resta leader

Volata vincente per Ethan Hayter nella seconda tappa del Giro di Romandia, 168 chilometri con partenza e arrivo a Echallens. Il corridore della Ineos-Grenadiers, già vincitore del prologo, riesce a spuntarla su Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) in uno sprint a ranghi ristretti mentre Rohan Dennis (Jumbo-Visma) mantiene la leadership della classifica generale con 14" su Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe) e Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Terza frazione al via venerdì 29 aprile, 165,1 chilometri sulle strade di Valbroye.