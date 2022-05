Giro d'Italia 2022, oggi è in programma la quarta tappa

ROMA - Dopo la pausa per il trasferimento dall'Ungheria, il Giro d'Italia sbarca oggi in Sicilia per il primo dei due appuntamenti sull'isola, la quarta tappa che porterà i corridori, dopo 172 chilometri, da Avola a Nicolosi, sull'Etna (Rifugio Sapienza). Traguardo dunque in quota per questa frazione che potrebbe ridisegnare la classifica generale. Da Avola si tocca il centro del barocco siciliano a Noto per poi transitare per le zone di Pantalica e Vizzini.